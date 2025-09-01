Fenerbahçe yıldız oyuncunun ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'dan 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamaması üzerine gözden çıkardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos’u Como'ya kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

FABREGAS: HARİKA BİR KATKI SAĞLAYACAK

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas ise Diego Carlos transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fabregas, "Diego Carlos sağlam ve deneyimli bir defans oyuncusu. Oyun tarzımızı anlıyor ve defans hattımıza harika bir katkı sağlayacak" diye konuştu.