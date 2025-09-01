Fenerbahçe yıldız oyuncunun ayrılığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe yıldız oyuncunun ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar İtalya ekibi Como’ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'dan 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamaması üzerine gözden çıkardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos’u Como'ya kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

diego-carlos.jpg

FABREGAS: HARİKA BİR KATKI SAĞLAYACAK

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas ise Diego Carlos transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fabregas, "Diego Carlos sağlam ve deneyimli bir defans oyuncusu. Oyun tarzımızı anlıyor ve defans hattımıza harika bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

Son Haberler
3 yıl önce gerçekleşen faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı
3 yıl önce gerçekleşen faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı
Galatasaray Cuesta'nın ayrılığını açıkladı: Anlaşma detayları belli oldu!
Galatasaray Cuesta'nın ayrılığını açıkladı: Anlaşma detayları belli oldu!
Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı
Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı
Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny İstanbul'da
Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem