Fenerbahçe yine başardı. Avrupa'da tarih yazdı

Kadınlar EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding önemli bir başarıya daha imza attı.

Sarı-Lacivertliler; sahasında 98-91 yendiği İspanyol ekibi Perfumerias Avenida’yı deplasmanda da 73-67'lik skorla devirip seriyi 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı böylece üst üste 4, toplamda 10’uncu kez adını Final Four’a yazdırmayı başardı.

Sarı-Lacivertli ekip yarı finalde Casademont Zaragoza-Çukurova Basketbol eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.

Maçın ilk periyodunu 19-15 geride tamamlayan Fenerbahçe soyunma odasına da 36-30 yenik gitti. Üçüncü çeyrekte 38-36 öne geçmeyi başaran Fenerbahçe son saniyelere kadar büyük heyecana sahne olan maçı 73-67 kazanıp bir kez daha Final Four’a kaldı.