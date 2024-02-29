Fenerbahçe yine başardı. Avrupa'da tarih yazdı

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Fenerbahçe yine başardı. Avrupa'da tarih yazdı
Fenerbahçe Alagöz Holding, Perfumerias Avenida’yı İspanya'da yendi, seriyi 2-0'a getirip üst üste 4, toplamda 10. kez Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a kaldı.

Kadınlar EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding önemli bir başarıya daha imza attı.

Sarı-Lacivertliler; sahasında 98-91 yendiği İspanyol ekibi Perfumerias Avenida’yı deplasmanda da 73-67'lik skorla devirip seriyi 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı böylece üst üste 4, toplamda 10’uncu kez adını Final Four’a yazdırmayı başardı.

Sarı-Lacivertli ekip yarı finalde Casademont Zaragoza-Çukurova Basketbol eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.

Maçın ilk periyodunu 19-15 geride tamamlayan Fenerbahçe soyunma odasına da 36-30 yenik gitti. Üçüncü çeyrekte 38-36 öne geçmeyi başaran Fenerbahçe son saniyelere kadar büyük heyecana sahne olan maçı 73-67 kazanıp bir kez daha Final Four’a kaldı.

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