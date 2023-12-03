Fenerbahçe yönetimi Nordsjaelland hezimetinin faturasını kesti

Deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yenilginin sorumlusu belirlendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe yönetimi Nordsjaelland hezimetinin faturasını kesti

Fenerbahçe yönetimi Konferans Ligi’nin 5. Haftasında Nordsjaelland’a karşı alınan 6-1’lik hezimetin ardından acil olarak toplandı.

İSMAİL KARTAL ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU
Yapılan toplantıdan çıkan sonuçta, teknik direktör İsmail Kartal'ın mevcut kadroyu kötü kullandığı belirtildi. Yapılan oyuncu değişikliklerinde de hata yaptığı ifade edilen İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefi oldu.

OYUNCU TERCİHLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
Tadic'in haftalardır düşen performansına rağmen kadrodan kesmeyen İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri de değerlendirilmeye alındı. Skorun 3-1'e geldiği anlarda risk almayıp, çift forvet yerine Batshuayi'yi oyundan çıkarıp Dzeko'yu sahaya süren İsmail Kartal'ın B planının da olmadığı iddia edildi.

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