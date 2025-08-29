Fenerbahçe yönetimini topa tuttu! 'Bu senaryoyu Aziz Yıldırım bile yazamaz'

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hayali, Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle sona ererken spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’den çok sert eleştiriler geldi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle elenmesinin ardından ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, Ali Koç yönetimini topa tuttu.

“KEREM’İN GOLÜYLE ELENMEK TAM ALİ KOÇ FENERBAHÇE’Sİ”

YouTube’daki Neo Spor’da konuşan Çelikler, Fenerbahçe’nin transferini bitiremediği Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle elenmesinin ironisine dikkat çekerek, “Kerem’in golüyle elenmek tam Ali Koç Fenerbahçe’si, tam.” dedi.

“ŞIMARIP TEKLİFİNİ DÜŞÜRDÜN”

Çelikler, yönetimin transfer sürecinde hatalı davrandığını savunarak, “Senin bu şımarıklık yüzünden teklifini düşürerek almadığın futbolcunun golüyle eleniyorsun.” ifadelerini kullandı.

“AZİZ YILDIRIM YAZSA SENARYO OLURDU”

Yaşananları “yazılabilecek en kötü senaryo” olarak nitelendiren Çelikler, “Aziz Yıldırım yazsa bu senaryoyu 'Benim yazdığım çok belli oldu. Arada bir şey olsun' der.” yorumunda bulundu.

