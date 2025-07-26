Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tansiyon tekrar yükseldi! Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a ültimatom

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalar yaptı. Tecrübeli başkan, kendisine cevap veren yönetici Hamdi Akın'ı sert bir üslup ile uyardı.

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İşte ikili arasında yaşanan diyalog;

Aziz Yıldırım, yönetici Hamdi Akın'ın "Sizin anlattığınız gibi ekonomik bir durum yok." demesi üzerine sinirlendi ve tepki gösterdi.



"Al bak, Bankalar Birliği bana bunu verdi. Alsın okusun. Bana verilen bu belge. Hamdi (Akın)... Hamdi... Bak beni kendine saldırtma. Ben buraya o niyetle gelmedim. Beni saldırtma. Otur oturduğun yere. Beni saldırtma. Bak beni saldırtma."