Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tansiyon tekrar yükseldi! Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a ültimatom

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tansiyon tekrar yükseldi! Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a ültimatom

Fenerbahçe Kulübü'nde eski başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, kendisine cevap veren yönetici Hamdi Akın'a da oldukça sert bir karşılık verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalar yaptı. Tecrübeli başkan, kendisine cevap veren yönetici Hamdi Akın'ı sert bir üslup ile uyardı.

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İşte ikili arasında yaşanan diyalog;

Aziz Yıldırım, yönetici Hamdi Akın'ın "Sizin anlattığınız gibi ekonomik bir durum yok." demesi üzerine sinirlendi ve tepki gösterdi.

"Al bak, Bankalar Birliği bana bunu verdi. Alsın okusun. Bana verilen bu belge. Hamdi (Akın)... Hamdi... Bak beni kendine saldırtma. Ben buraya o niyetle gelmedim. Beni saldırtma. Otur oturduğun yere. Beni saldırtma. Bak beni saldırtma."

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