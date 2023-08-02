Fenerbahçe Zajc ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Sloven milli futbolcu Miha Zajc’ın sözleşmesini yeniledi.

KAYNAK: İHA
Fenerbahçe Zajc ile sözleşme yeniledi

Sloven oyuncu Miha Zajc, Fenerbahçe ile sözleşme yeniledi.

Kulüpte gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da hazır bulundu. Miha Zajc, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum.

Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz” dedi. (İHA)

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