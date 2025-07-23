Fenerbahçe'de 1 yabancı daha yolcu! Yeni adresini duyurdular

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Fenerbahçe'de 1 yabancı daha yolcu! Yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc hakkında Hırvat basınından transfer iddiası gündeme geldi.

Süper Lig'e iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de bir taraftan transfer çalışmaları sürerken diğer taraftan takımdan ayrılacak oyuncular da netleşiyor.

2019'da sarı lacivertli kulübe transfer olan ve bu süreçte iki kez kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Sloven orta saha Miha Zajc'ın bu sefer bonservisiyle transfer olmak üzere olduğu öğrenildi.

Hırvat basınından Jutarnji'nin haberine göre Dinamo Zagreb, Miha Zajc ile maaş ve sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı. Hırvat ekibi, 31 yaşındaki orta sahanın bir an önce şehre gelerek imza atmasını bekliyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Portekiz kamp kadrosunda yer almayan Miha Zajc ile kulüp arasında bonservis pazarlığının sürdüğü öğrenildi. Sloven oyuncunun 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istediği, Fenerbahçe'nin ise transferden bonservis geliri elde etmek istediği belirtildi.

Geçen sezonu Toulouse'da kiralık geçiren Miha Zajc, Fransa Ligue 1'de 19, Fransa Kupası'nda ise 3 maça çıktı.

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