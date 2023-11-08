Fenerbahçe'de 19 yaşındaki Yusuf'a saha yolu gözüktü

Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı.

Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alekander Djiku'nun sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncuların yokluğunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosuna yazılmamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın eksikler nedeniyle 17 yaşındaki Yusuf ile sol bek Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra orta saha oyuncuları İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'yu bu pozisyonda görevlendirme ihtimali bulunuyor.