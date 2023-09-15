Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden: Omar Fayed ve Jin-ho Jo kiralık gitti

Fenerbahçe, Mısırlı futbolcu Omar Fayed ile akademiden yetişen Güney Koreli oyuncu Jin-ho Jo'nun sezon sonuna dek Sırbistan temsilcisi Novi Pazar'a kiralandığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden: Omar Fayed ve Jin-ho Jo kiralık gitti

Fenerbahçe, iki genç futbolcusunun kiralandığını bildirdi.

Sarı-lacivertliler, Mısırlı Omar Fayed ile akademiden yetişen Güney Koreli Jin-ho Jo'nun sezon sonuna kadar Sırbistan temsilcisi Novi Pazar'a kiralandığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan’ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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