Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden: Omar Fayed ve Jin-ho Jo kiralık gitti

Fenerbahçe, iki genç futbolcusunun kiralandığını bildirdi.

Sarı-lacivertliler, Mısırlı Omar Fayed ile akademiden yetişen Güney Koreli Jin-ho Jo'nun sezon sonuna kadar Sırbistan temsilcisi Novi Pazar'a kiralandığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan’ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.