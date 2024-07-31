Fenerbahçe'de Armand Lauriente bombası

Fenerbahçe'nin transferdeki hedefini İtalyan Kulübü Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali açıkladı.

Sky Sports'a konuşan Carnevali, Armant Lauriente ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Rakamların ötesinde, onu isteyen kulüplere çok bağlı. Laurienté başka talepleri de olan bir oyuncu. Marsilya'nın yanı sıra ilk harekete geçenlerden biri olan Mourinho ile Fenerbahçe de var. Ancak bizim için önemli olan bu çocuğun değerini de düşünmemiz gerekiyor. Birçok olasılık var. Bir rakam söyleyebilir misiniz? Bilmiyorum. Yaklaşık 15 ya da 20 olabilir. Bunun doğru rakam olduğunu düşünüyoruz ama size şunu da söyleyebilirim ki oyuncuyu tutmak için bu ekonomik sonuçtan vazgeçmeyi neredeyse tercih ederdim.

Önümüzdeki yıl Serie B'de olacağımızın ve bunun sonuçları olacağının farkında olmalıyız. Ayrıca bu oyuncularla küme düştüğümüzü ve bu oyuncularla geri dönmek istediğimizi de söylemeliyiz. Ancak bu oyuncuların motivasyonlarını da düşünmemiz gerekiyor. Eğer bir transfer olacaksa, bu doğru değerde olmalıdır."

25 yaşındaki Fransız forvet, sol kanatta görev yapıyor. Geçen sezon 37 lig maçında 5 gol attı.