Fenerbahçe'de ayrılık vakti geldi çattı. Yeni takımını duyurdular

Fenerbahçe; devre arası transfer döneminde defanstaki sıkıntıyı çözmesi için Alman ekibi Union Berlin'den Leonardo Bonucci'yi renklerine bağlamıştı.

Ancak İtalyan dünya yıldızı bekleneni veremedi ve yedek kulübesine mahkum kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de düşünmediği 36 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Sarı-Lacivertli ekipten ayrılacağı duyuruldu.

İtalyan medyasına göre; Leonardo Bonucci’ye, Genoa talip.

Daha önce Union Berlin’de oynarken de 36 yaşındaki defans oyuncusunu transfer etmeye çalışan fakat Fenerbahçe’ye kaptıran Genoa, önümüzdeki sezon için Bonucci’ye göz dikmiş durumda.

İTALYA’YA DÖNMEYE OLUMLU BAKIYOR

Sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Bonucci’nin, İtalya’ya geri dönüşe olumlu baktığı ve en az bir yıl daha aktif futbol oynayıp ardından futbol kariyerini sonlandırmayı planladığı söyleniyor.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 8 maça çıkan Bonucci, toplamda 379 dakika sahada kaldı. Deneyimli savunma oyuncusu, takımına bir asist katkısı da sağladı.