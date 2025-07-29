Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: İsmail Kartal'ın prensi gitti

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Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: İsmail Kartal'ın prensi gitti

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun kadro planlamasında yer almayan Miha Zajc’ın sözleşmesi feshedildi. Sloven yıldız, Dinamo Zagreb'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe’de beklenen ayrılıklardan biri resmiyet kazandı. Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile yollar ayrıldı.

ZAJC'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sportske Novosti'nin haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Miha Zajc’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

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YENİ DURAĞI DİNAMO ZAGREB

30 yaşındaki futbolcunun, Hırvatistan Ligi’nin köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

2018-2019 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma katılan Zajc, Fenerbahçe formasıyla 121 resmi maça çıktı ve bu süreçte 20 gol atıp 7 asist yaptı.

İKİ KEZ KİRALANDI

Sloven futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde iki farklı sezonda kiralık olarak forma giydi. 2021-22 sezonunda Serie A ekiplerinden Genoa’ya, 2024-25 sezonunda ise Ligue 1 temsilcisi Toulouse’a kiralanmıştı.

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