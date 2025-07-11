Fenerbahçe'de büyük kriz patlak verdi! Yıldız oyuncu rest çekti

Jhon Duran'ı kadrosuna katarak ilk transferini yapan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Geçen sezon birçok maçta formayı İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic, takımdan ayrılmak için büyük bir adım attı.

DOMINIK LIVAKOVIC GEMİLERİ YAKTI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun performansından memnun olmadığı Hırvat kalecinin yöneticilerle bir görüşme yaptığı ve "Menajerime çok sayıda teklif geliyor. Takımdan ayrılmak istiyorum." dediği belirlendi.



Öte yandan Hırvat eldiven için sarı-lacivertlilere, şu ana kadar bir teklifin gelmediği öğrenildi. Ancak yönetimin resmi bir talep olması ve rakamın tatmin etmesi durumunda tecrübeli file bekçisi ile yolları ayırmaya sıcak baktığı öğrenildi.