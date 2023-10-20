Fenerbahçe'de büyük şok. 2 yıldız futbolcu sakatlandı. Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi moralleri bozan bir haber geldi. Sarı lacivertli takımın iki futbolcusunun sakat olduğu belirtildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz’in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King’in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir.

İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü