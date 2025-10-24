Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'de sakat oyuncuların geri dönmesi en az galibiyet kadar taraftarı sevindirdi.

EDERSON VE DURAN GERİ DÖNDÜ

Bir süredir takımdan ayrı kalan Brezilyalı kaleci Ederson'un maça ilk 11'de başlaması ve hatasız performans sergilemesi takdir toplarken Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 10 maç kaçıran Jhon Duran'ın da Stuttgart karşısında son dakikalarda süre alması sarı lacivertli taraftarları memnun etti.

TEDESCO'NUN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Jhon Duran'ın fiziksel olarak hazır hale gelip forma rekabetine girmesi, Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasının ardından forvet rotasyonunda Domenico Tedesco'nun elini güçlendirecek.

"HENÜZ TAM HAZIR DEĞİL"

Yine de maç sonu düzenlenen basın toplantısında Duran'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Tedesco, "Jhon'u belli bir seviyeye çıkarma adına dakika vermek istiyorum, iyi bir oyuncu ama tam anlamıyla hazır değil." diyerek bir süre daha Kolombiyalı golcünün kısıtlı sürelerde şans bulacağının sinyallerini verdi.