Fenerbahçe'de Crespo gelişmesi

Sarı - Lacivertliler, 26 yaşındaki orta saha için gelen önerileri değerlendirme kararı aldı. Ancak; Fenerbahçe'nin önce Crespo'nun sözleşmesini uzatmayı düşündüğü, sonra da kiralamayı planladığı öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Crespo'dan gelir elde etmek isteyen Fenerbahçe, olası bir anlaşma durumunda sözleşmeye 6 milyon Euro civarında bir satın alma opsiyonu koymak istiyor. Takvim'in haberine göre Crespo'ya Süper Lig ekibi Pendikspor'un talip olduğu, oyuncunun ise bu teklifi reddettiği öğrenildi.

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.

