Fenerbahçe'de Djiku Osayi gelişmesi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Antrenman, “core” güçlendirme egzersizleriyle başladı ve ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleriyle devam etti. Futbolcular, pas ve taktiksel çalışmaların ardından dayanıklılık koşuları yaparak antrenmanı tamamladılar.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'e ekstra izin verilmişti. İzinlerini tamamlayan iki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kampa dahil oldular.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.