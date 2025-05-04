Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor! Hırvat eldiven gemileri yaktı

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon büyük ümitlerle transfer edilen ancak bu sezon Portekizli teknik direktör Jose Mourinho tarafından kendisine sınırlı sürede şans verilen Dominik Livakovic için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mourinho'nun, sezon genelinde kalede İrfan Can Eğribayat'ı tercih etmesi yıldız kaleciyi hayal kırıklığına uğrattı. Sezonun kalan 5 haftasında da süre bulamama durumunda Livakovic takımdan ayrılacak.

DOMINIK LIVAKOVIC DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

2026 Dünya Kupası'nda ülkesi Hırvatistan'ın bir numarası olmayı hedefleyen Dominik Livakovic, bu hedefini tehlikeye atmamak için düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.



30 yaşındaki kalecinin kararını, sezonun son 5 maçında alacağı süreler ve Mourinho'nun tercihleri belirleyecek.



ÜLKESİNDEN ORTAYA SÜRPRİZ İDDİA

Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Dominik Livakovic, Suudi Arabistan'a transfer olabilir.



Tecrübeli ismin, Manchester City'den ayrılma kararı alan Kevin De Bruyne'le birlikte Suudi ekibi Neom FC'ye transfer olacağı iddia edildi.



Neom FC, Suudi Arabistan 2.Ligi'nde yer alıyor fakat ligde 72 puanla zirvede yer alıyor.