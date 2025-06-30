Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e Avrupa'dan çifte talip!

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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e Avrupa'dan çifte talip!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon teknik direktör Jose Mourinho tarafından çok fazla şans verilmeyen Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Takımda mutsuz olduğu iddia edilen kaleciye, Avrupa'dan iki önemli kulüp talip oldu.

Uğurcan Çakır transferinin olumsuz sonuçlanmasıyla yeni kaleci transferini şimdilik yapamayan sarı-lacivertlilerin Dominik Livakovic ile ise yolları ayırabileceği iddia edildi. Jose Mourinho'nun takımda kalmasına sıcak bakmadığı iddia edilen tecrübeli isim, Avrupa'ya transfer olabilir.

DOMINIK LIVAKOVIC'E MONACO VE SEVILLA TALİP

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Sevilla, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Livakovic'i gündemine aldı. Ayrıca Fransız temsilcisi Monaco'nun da deneyimli kaleci için devreye girebileceği ifade edildi.

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BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin 30 yaşındaki file bekçisi için yaklaşık 10 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü. 2023 yılında sarı-lacivertli takıma katılan Livakovic'in sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

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