Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine gelecek golcü: İşte hedefteki üç isim

Fenerbahçe, başarısız geçen sezondan sonra üst düzey 4 oyuncu almak için kolları sıvamıştı. Bu oyuncuların en az biri forvet olacak.

Edin Dzeko'ya veda etmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerin listesinde birbirinden önemli 3 tane başarılı santrfor olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜ LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Süper Lig devinin transfer listesinde şu isimler yer alıyor;

Dusan Vlahovic: Juventus ile sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan yıldız oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun menajeri ve kulübüyle resmi temasta bulunduğu öğrenildi.

Jonathan David: Lille'de forma giyen ve 5 sezonun ardından Fransız ekibindeki kariyerine bedelsiz olarak son verecek olan Jonathan David için Fenerbahçeli yetkililer, menajerine mesaj gönderdi.

Rasmus Hojlund: Fenerbahçe'nin listesinde en dikkat çeken isim ise İngiliz devi Manchester United'a büyük beklentilerle transfer olan Rasmus Hojlund. 22 yaşındaki Danimarkalı santrfor için Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun kısa süre içinde İngiltere'ye gidip, kırmızı-şeytanlarla masaya oturacağı öğrenildi.