Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynanan maçta sakatlanan Fred’in sağ diz iç yan bağında hasar tespit edilmişti.
Fenerbahçe Kulübü, 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bireysel çalışmalara başladığını resmi sosyal medya hesabından kum saati emojisiyle duyurdu.
Lugano maçında sakatlanan Fred’in kısa sürede toparlanarak antrenmanlara başlaması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.
Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Fred’in en kısa sürede takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederken, Fred’in dönüşüyle orta sahadaki gücünü artırmayı hedefliyor.
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