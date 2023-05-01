Fenerbahçe’de flaş gelişme

Fenerbahçe, çarşamba günü Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline hazırlanırken, 3 iyi haber geldi.

Sarı lacivertli takımın bugünkü antrenmanına sakatlıkları geçen Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve Miha Zajc da katıldı. 3 futbolcu da takımla birlikte çalıştı.

Antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam ettirdikleri idmanda 5e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Fenerbahçe, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak özel uçakla Sivas’a hareket edecek.