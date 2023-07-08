Fenerbahçe'de flaş William Arao gelişmesi. Yönetim kararını verdi.

Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan ve yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası William Arao'nun geleceği iyiden iyiye şekilleniyor.

Fenerbahçe'de flaş William Arao gelişmesi. Yönetim kararını verdi.

Geçen sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına iyice hız verdi.

Sarı Lacivertliler'de gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de geçen sezon Jorge Jesus'un ısrarıyla transfer edilen Willian Arao, yeni sezon planlamasında yer almadığı öğrenildi.

Öte yandan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin bilgisi dahilinde birkaç takımla transfer için görüşüyor.

31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin istediği düzeyde bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak.

Fenerbahçe ise Brezilyalı orta saha oyuncusu için 7.5 milyon euro gelir bekliyor.

Fenerbahçe'de geçen sezon 45 maçta süre bulan Willian Arao, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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