Fenerbahçe'de Fred krizi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Fred krizi
Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe gelen haberle yıkıldı.

Trendyol Süper Lig’in 31. Haftasında oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.

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Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred ağrılarının devam etmesi nedeniyle tedaviye başladı.

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Çarşamba günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak Adana Demirspor maçına kadar durumu yakından takip edilecek olan Fred’in oynaması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

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Sezon başında geldiği Fenerbahçe’de 26 maça çıkan Fred 2 gol 7 asist kaydetti.

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