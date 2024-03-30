Fenerbahçe'de Fred krizi

Trendyol Süper Lig’in 31. Haftasında oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred ağrılarının devam etmesi nedeniyle tedaviye başladı.

Çarşamba günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak Adana Demirspor maçına kadar durumu yakından takip edilecek olan Fred’in oynaması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Sezon başında geldiği Fenerbahçe’de 26 maça çıkan Fred 2 gol 7 asist kaydetti.