Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu: Lig bitmeden Türkiye'den gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu: Lig bitmeden Türkiye'den gitti

Önümüzdeki sezona kadrosunu yenileyerek girmeyi planlayan Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ilk 11'in önemli oyuncusu, ligdeki son maça kalmadan izin alarak Türkiye'den ayrıldı.

Süper Lig'de bu sezon istediği şampiyonluğa yine ulaşamayan Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadro sil baştan yapılacak.

İlk 11'deki birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan sarı lacivertlilerde ilk yolcu belli oldu.

Sarı lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.

30 yaşındaki eldivenin İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giymek istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin ise Livakovic'in bonservisi için 10 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin ayrıca Livakovic'in yerine İtalya Serie A'da şampiyonluğa uzanan Napoli'den Alex Meret'i gündemine aldığı aktarıldı.

Son Haberler
Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştiriliyor! Ekimi başladı
Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştiriliyor! Ekimi başladı
İETT otobüsünde taciz iddiası: Kendini tokatlayıp küfürler savurdu
İETT otobüsünde taciz iddiası: Kendini tokatlayıp küfürler savurdu
Özgür Özel'den konfederasyonlara ziyaret! Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Özgür Özel'den konfederasyonlara ziyaret!
Çağın hastalığı MS belirtisi olabilir! Uzmanlar diş ağrısı çekenler 'Aman dikkat' diyerik uyardı
Çağın hastalığı MS belirtisi olabilir! Uzmanlar diş ağrısı çekenler 'Aman dikkat' diyerik uyardı
Muslera'nın yeni takımı belli oluyor: 'Gerçekten istiyoruz'
Muslera'nın yeni takımı belli oluyor: 'Gerçekten istiyoruz'