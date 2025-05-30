Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu: Lig bitmeden Türkiye'den gitti

Süper Lig'de bu sezon istediği şampiyonluğa yine ulaşamayan Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadro sil baştan yapılacak.

İlk 11'deki birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan sarı lacivertlilerde ilk yolcu belli oldu.

Sarı lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.

30 yaşındaki eldivenin İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giymek istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin ise Livakovic'in bonservisi için 10 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin ayrıca Livakovic'in yerine İtalya Serie A'da şampiyonluğa uzanan Napoli'den Alex Meret'i gündemine aldığı aktarıldı.