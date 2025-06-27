Fenerbahçe'de imzalar için yeni açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de imzalar için yeni açıklama

Olağanüstü genel kurul için imza toplayan gruplar, imzaların kulübe verileceği tarih için yeni bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin olağanüstü genel kurula gitmesi için imza toplayan gruplardan süreçler ilgili yeni açıklama geldi.

Yapılan o açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"27 Haziran 2025 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından tarafımıza iletilen yazıda, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı talebimize ilişkin imza beyannamelerinin 1 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak forma lansmanı nedeniyle, 30 Haziran 2025 veya 2 Temmuz 2025 tarihlerinden birinde ve saat 11:00'de teslim edilmesinin daha uygun olacağı belirtilmiştir.

Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun bu nezaketli talebini saygıyla karşılıyor, imza teslim gününü 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11:00 olarak revize ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Fenerbahçe'de imzalar toplandı: 1 ay içinde olağanüstü genel kurulFenerbahçe'de imzalar toplandı: 1 ay içinde olağanüstü genel kurul

Son Haberler
Üç kıtada sekiz ülkede çekilen belgeselin ilk tanıtımı yayında
Üç kıtada sekiz ülkede çekilen belgeselin ilk tanıtımı yayında
“Kısa Sürdü Babamın Devrimciliği”
“Kısa Sürdü Babamın Devrimciliği”
MHP’den çok konuşulacak CHP açıklaması! “Mutlak Butlan” iddiaları ortaya atılmıştı
MHP’den çok konuşulacak CHP açıklaması! “Mutlak Butlan” iddiaları ortaya atılmıştı
38 yıllık Türk deri üreticisi konkordato talebinde bulundu
38 yıllık Türk deri üreticisi konkordato talebinde bulundu
Ekonomik alarm: Çin, Rusya ve Japonya krizin eşiğinde
Ekonomik alarm: Çin, Rusya ve Japonya krizin eşiğinde