Fenerbahçe'de Jasikevicius'un 8 sezon sonra başardığı ilki açıkladı

Sezona koç Dimitris Itoudis ile başlayan Fenerbahçe Beko, Yunan koçun dar zamanda iyi bir kadro mühendisliği örneği göstermesine rağmen maçlarda oyuna müdahale konusunda pasif kalması sonrasında zor dönemler yaşamaya başlamıştı.

Kanarya, Itoudis’i gönderip göreve eski oyuncularından Sarunas Jasikevicius’u getirince takım büyük bir ivme yakalayarak adını önce Play-Off etabına yazdırmayı başardı. Bu etapta rakip iyi bir normal sezon geçiren Fransız ekibi Monaco oldu.

Sarı lacivertli temsilcimiz zorlansa da Fransa’da 1 galibiyet alıp saha avantajını elde etti. Ülker Arena’da seriyi 2-1 yapan Kanarya, rakibinin 65-62 kazanarak durumu 2-2’ye getirmesine engel olamamıştı.

JASIKEVICIUS BÜYÜK BİR İŞE İMZA ATTI

Koç Sarunas Jasikevicius ile Fransa’daki 5. maçı kazanan Fenerbahçe Beko, adını Final Four’a yazdırdı ve Berlin biletini kaptı… Jasikevicius epey zor olan bir şeyi başardı; bir takım koç değişikliğine gittikten sonra adını 8 sezonluk aradan sonra ilk defa Final Four’a yazdırdı.

EN SON OLYMPIAKOS BAŞARMIŞTI!

Bu başarıyı gösteren son takım 2014-2015 sezonunda Georgios Bartzokas’ı normal sezonda gönderip yerine Ioannis Sfairopoulos’u getiren Olympiakos’tu. Yunan ekibinden önce ise; Real Madrid benzer başarıyı 2010-2011’de göstermişti. İspanyollar, Ettore Messina’nın yerine Emanuele Molin’i takımın başına getirerek Final Four’a yürümüştü.

GEÇMİŞTE PERASOVIC DE BUNU YAPMIŞTI…

Konunun daha da eski bir örneğine bakacak olursak; karşımıza tanıdık bir isim çıkıyor. Velimir Perasovic… Anadolu Efes’te de koçluk yapan Perasovic, 2005-2006’da Pedro Martinez’in yerin TAU Ceramica’ye gelerek takımı devralıp Final Four biletini kapmıştı.