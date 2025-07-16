Fenerbahçe'de kampın yıldızı o oldu! 5 isim topun ağzında

Yeni sezona Portekiz'de yaptığı kampla hazırlanan Fenerbahçe'de performansıyla kampa damgasını vuran oyuncularla ve teknik heyetin gözünden düşen oyuncular belli oldu.

Teknik direktör Jose Mourinho, 14 günlük Portekiz kampında Diego Carlos, Mimovic, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerle ilgili son kararını verecek.

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda bu futbolculara gelen teklifler değerlendirilecek.

Öte yandan bu sezon birinci kaleci olması beklenen İrfan Can Eğribayat ise performansıyla kampın öne çıkan oyuncularından oldu.

Eğribayat'ın kamptaki yüksek performansı teknik ekibi de mutlu etti.