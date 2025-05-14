Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın geleceği netleşti! Herkes ters köşe oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye devre arasında katılan ve performansıyla beklentilerin çok üzerine çıkan Milan Skriniar için yönetim çalışmalarına başlamıştı. Yıldız oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-lacivertliler, geri adım attı.

FENERBAHÇE MILAN SKRINIAR'DAN GERİ ADIM ATTI!

Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe Yönetimi, tapusu Paris Saint-Germain'de bulunan Milan Skriniar'ın bonservisini almaktan vazgeçti. Sarı-lacivertlilerin, yıllık 12 milyon euro maaşı bulunan savunmacının maaşını ödemeyeceği ve yüksek maaş hakkını yeni transfer edilecek olan santrfor oyuncu için kullanma kararı aldığı öğrenildi.

20 MAÇA ÇIKTI

Milan Skriniar, Fenerbahçe formasını şu ana kadar 20 maçta terletti. 30 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 3 gol atarken 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başardı.