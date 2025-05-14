Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın geleceği netleşti! Herkes ters köşe oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın geleceği netleşti! Herkes ters köşe oldu

Fenerbahçe'nin kiralık savunmacısı Milan Skrinar için düğüm çözüldü. Slovak oyuncu için yönetimden çıkan karar herkesi şaşırtmayı başardı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye devre arasında katılan ve performansıyla beklentilerin çok üzerine çıkan Milan Skriniar için yönetim çalışmalarına başlamıştı. Yıldız oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-lacivertliler, geri adım attı.

FENERBAHÇE MILAN SKRINIAR'DAN GERİ ADIM ATTI!

Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe Yönetimi, tapusu Paris Saint-Germain'de bulunan Milan Skriniar'ın bonservisini almaktan vazgeçti. Sarı-lacivertlilerin, yıllık 12 milyon euro maaşı bulunan savunmacının maaşını ödemeyeceği ve yüksek maaş hakkını yeni transfer edilecek olan santrfor oyuncu için kullanma kararı aldığı öğrenildi.

b.jpeg

20 MAÇA ÇIKTI

Milan Skriniar, Fenerbahçe formasını şu ana kadar 20 maçta terletti. 30 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 3 gol atarken 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başardı.

Son Haberler
Ensedeki gizli tehlike ortaya çıktı! Sessiz katile neden oluyor
Ensedeki gizli tehlike ortaya çıktı! Sessiz katile neden oluyor
Hastanede büyük skandal! Hastalardan rüşvet alan profesör yakalandı
Hastanede büyük skandal! Hastalardan rüşvet alan profesör yakalandı
Karı kocanın feci ölümü! Motosiklet ile gidiyorlardı
Karı kocanın feci ölümü! Motosiklet ile gidiyorlardı
İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi
İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi
Mahkemeden Fenerbahçeli 2 futbolcuya zorla getirme kararı!
Mahkemeden Fenerbahçeli 2 futbolcuya zorla getirme kararı!