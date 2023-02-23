Lucas Moura Fenerbahçe'den bakın ne istedi

Fenerbahçe, İngiltere'nin Tottenham takımında forma giyen Brezilyalı forvet Lucas Moura için girişimlerini sürdürüyor.

İtalyan basınına göre sarı lacivertliler futbolcuya teklifini iletti. Ancak yapılan teklifle Moura'nın istedikleri arasında uçurum olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moura için Tottenham'ı 2 milyon euro önerdiği, futbolcuya da 3 yıllık sözleşme karşılığı yıllık 2.5 milyon euro ödemeyi planladığı bildirildi.

30 yaşındaki Moura'nın ise Türkiye'ye gelmek için 5 milyon euro maaş ve imza parası talep ettiği ortaya çıktı.

Görüşmelerin sürdüğü, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuya yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.