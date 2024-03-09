Fenerbahçe'de Pendik maçı öncesi can sıkan gelişme. İsmail Kartal'ın planları bozuldu

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Fenerbahçe'de Pendik maçı öncesi can sıkan gelişme. İsmail Kartal'ın planları bozuldu
Union Saint Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün son antrenmana katılmaması İsmail Kartal'ın canını sıktı.

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Pendikspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe önemli oyuncularından yoksun kalacak.

Union Saint Gilloise ile oynanan mücadeleyi sakatlanarak terk eden Çağlar Söyüncü, son antrenmana katılamadı.

Teknik direktör İsmail Kartal, milli oyuncunun devam eden ağrıları nedeniyle kadroda yer alamayacağını belirtti.

Ayrıca, dört sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşen İsmail Yüksek, sakatlıkları olan Rodrigo Becao ve Joshua King de bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

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