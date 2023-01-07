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Ali Koç istedi: Jesus izin vermedi

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Jesus'tan prime izin çıkmadı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:29
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Fenerbahçe'de prim çıkmazı: Ali Koç istedi: Jesus istemedi

Ali Koç istedi: Jesus izin vermedi
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Fenerbahçe, kritik Galatasaray maçının son provasını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
Bu idmanı başkan Ali Koç ve yöneticilerin de izleyeceği öğrenildi. Ardından yönetim, futbolcularla moral yemeğinde bir araya gelerek takıma olan güvenlerini yineleyecek.

JESUS: OLMAZ
Fanatik'in haberine göre başkan Koç ve ekibinin, derbiye özel galibiyet primi konusunda Jorge Jesus'la fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Ancak her açıklamasında, bunun diğer maçlardan farklı olmadığını, sadece 3 puan değerinde olduğunu dile getiren Portekizli teknik adamın prime sıcak bakmadığı öne sürüldü.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK
Bu nedenle dev mücadele öncesinde takıma şimdilik bu konuda bir bilgilendirme yapılmadığı kaydedildi. Yönetimle yenecek olan yemeğin ardından Sarı-Lacivertliler kampa girecek, Samandıra'nın dış dünyayla iletişimi kesilecek. Futbolcular yatana kadar da teknik ekibin Galatasaray'a yönelik bilgilendirme ve analiz toplantılarının devam edeceği belirtildi. 

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