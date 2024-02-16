Fenerbahçe'de sarı alarm! Yıldız isimlerin zorlu sınavı

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Fenerbahçe'de sarı alarm! Yıldız isimlerin zorlu sınavı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 44. kez karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı lacivertli ekipte yıldız futbolcular kart sınırında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’de 26. haftanın maçında yarın saat 19.00’da Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’un konuğu olacak. Sarı lacivertliler, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 64 puanla ikinci sırada yer alırken, mavi yeşilliler 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, geçen hafta Alanyaspor ile evinde berabere kalarak liderliği Galatasaray’a bıraktı. Sarı lacivertliler, yarınki maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.

İKİ TAKIM 44. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’de bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 28, Rizespor 7 kez kazanırken, 8 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, rakibine 94 gol atarken, Rizespor ise 40 gol buldu. İki takım arasındaki sezonun ilk maçını Fenerbahçe, İstanbul’da 5-0 kazandı.

SARI KART TEHLİKESİ

Fenerbahçe’de 4 oyuncu, yarınki maç öncesi sarı kart ceza sınırında. Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile forvet oyuncuları Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, yarın sarı kart görürlerse Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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