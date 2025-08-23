Fenerbahçe'de sezonun ilk golü kaptandan geldi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de sezonun ilk golü kaptandan geldi.

Sezona Göztepe deplasmanında golsüz beraberlikle başlayan Fenerbahçe ligin 3. haftasında Kocaelispor'u ağırlıyor.

skriniar.jpg

FENERBAHÇE'DE SİFTAHI KAPTAN YAPTI

İlk iç saha maçına hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler, daha 5. dakikada golü buldu.

skriniar-1.jpg

Çağlar Söyüncü’nün asistinde sahneye çıkan kaptan Skriniar, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi ve Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonundaki ilk lig golünü kaydeden isim oldu.

KOCAELİSPOR İLK GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATTI

Yıllar sonra Süper Lig'e dönen Kocaelispor da ilk golünü Fenerbahçe ağlarına attı. Yeni transfer Bruno Petkovic 22. dakikada frikikten topu ağlarla buluşturdu. Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın da kariyerinde yediği ilk frikik golü oldu.

petkovic.jpg

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERLERİ İŞ BAŞINDA

Fenerbahçe yeni tranferlerin iş birliğiyle ikinci yarıya golle başladı. John Duran'ın pasında Archie Brown topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.

