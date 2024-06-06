Fenerbahçe'de Sterling bombası. Mourinho istedi Fenerbahçe anlaştı

Fenerbahçe büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir giriş yapıp şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim düştü.

RAHEEM STERLING BOMBASI!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde Raheem Sterling'in ismi öne çıkıyor.

Sarı-lacivertli kulübün, Chelsea ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Sterling ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Sterling, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla çıktığı 43 maçta 10 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

56.2 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Chelsea, 29 yaşındaki bu başarılı oyuncuyu 2022-23 sezonunun başında Manchester City'den 56.2 milyon euroya transfer etmişti.