Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Erden Timur'a ilk teklif geldi.

Timur'un ailesine daha fazla zaman ayırmak ve futboldan bir süreliğine uzak durmak istediğini belirterek TFF başkan adayının teklifi nazikçe reddettiği ifade edildi.

HEDEF GALATASARAY BAŞKANLIĞI

2026 Mayıs'ında Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Erden Timur'un aday olacağı kulislerde konuşuluyor.

Divan Kurulu üyeleri arasında yapılan anketlerde, 'Timur mu, Terim mi?' sorusu gündemde.

Ankete katılanların yüzde 58'i Erden Timur'u desteklerken, yüzde 42'sinin oylarını Fatih Terim'e verdiği belirtildi.

SEÇİM 18 TEMMUZ'DA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimleri 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Adaylar arasında Servet Yardımcı, İbrahim Hacıosmanoğlu, Erdal Alkış ve İsmail Uyanık bulunuyor.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ise aday olup olmayacağını henüz açıklamadı.