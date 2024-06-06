Erden Timur'a ilk teklif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erden Timur'a ilk teklif

Galatasaray Sportif A.Ş'nin eski Başkanvekili Erden Timur'a, bir TFF Başkan adayı tarafından sürpriz bir teklif yapıldığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Erden Timur'a ilk teklif geldi.

Timur'un ailesine daha fazla zaman ayırmak ve futboldan bir süreliğine uzak durmak istediğini belirterek TFF başkan adayının teklifi nazikçe reddettiği ifade edildi.

HEDEF GALATASARAY BAŞKANLIĞI

2026 Mayıs'ında Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Erden Timur'un aday olacağı kulislerde konuşuluyor.

Divan Kurulu üyeleri arasında yapılan anketlerde, 'Timur mu, Terim mi?' sorusu gündemde.

Ankete katılanların yüzde 58'i Erden Timur'u desteklerken, yüzde 42'sinin oylarını Fatih Terim'e verdiği belirtildi.

SEÇİM 18 TEMMUZ'DA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimleri 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Adaylar arasında Servet Yardımcı, İbrahim Hacıosmanoğlu, Erdal Alkış ve İsmail Uyanık bulunuyor.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ise aday olup olmayacağını henüz açıklamadı.

İlgili Haberler
İşte Zehra Güneş'in tahtını sallayan güzel. Brezilyalı Rosamaria geliyor
Fenerbahçe'de Sterling bombası. Mourinho istedi Fenerbahçe anlaştı
Fatih Altaylı Erden Timur'un biletini kesen kişiyi açıkladı. Derin Galatasaray'ı deşifre etti
Erden Timur iş teklifi aldı. Ortalık karıştı
Son Haberler
Ünlü şarkıcının Şişli’deki evinden 65 kiloluk kasasını bavula koyup çaldılar! 35 milyon 75 bin lirası gitti Ekonomi
Ünlü şarkıcının Şişli’deki evinden 65 kiloluk kasasını bavula koyup çaldılar! 35 milyon 75 bin lirası gitti
17 ülkeden Hamas'a ortak çağrı Dünya
17 ülkeden Hamas'a ortak çağrı
Gönül Dağı için seyircisini mutlu edecek karar çıktı. Son tarih belli oldu Magazin
Gönül Dağı için seyircisini mutlu edecek karar çıktı. Son tarih belli oldu
Kaçak telefonlar ele geçirildi Gündem
Kaçak telefonlar ele geçirildi
Milli takım 6'da 0 yaptı Spor
Milli takım 6'da 0 yaptı
İznik'te hasat erken bitti. Kilosu 35 liraya kadar düştü Yaşam
İznik'te hasat erken bitti. Kilosu 35 liraya kadar düştü
Son dakika... İliç'te 2 işçiye daha ulaşıldı Gündem
Son dakika... İliç'te 2 işçiye daha ulaşıldı