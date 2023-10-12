Fenerbahçe'de Tadic'i yıkan gelişme

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe'de Ajax'tan bedelsiz olarak transfer edilen Dusan Tadic, Konferans Ligi elemelerindeki performansıyla dikkat çekti.

Tecrübeli oyuncu, ligin ilk haftasındaki Gaziantep maçında asistini yaptı. Ardından yıldız oyuncu duraklama dönemine yaşadı.

Sırp yıldız, 5 karşılaşmayı boş geçtikten sonra Rizespor maçında 1 gol, 1 asistle oynadı, Kasımpaşa mücadelesinde de fileleri sarstı. Ligde 2 kez ağları sarsan 34 yaşındaki futbolcu, 2 golün de pasını verdi.

Dusan Tadic'in özellikle asist sayısı, arkadaşlarının, onun hazırladığı net pozisyonlardan yararlanamaması nedeniyle 2'de kaldı.

Süper Lig'deki 8 maça da 11'de başlayan ve maç başı 88 dakika süre alan deneyimli oyuncu, toplamda 9 gollük pas verdi. Bunları sadece ilk haftadaki Gaziantep maçında Dzeko, Rize karşısında ise Szymanski değerlendirmeyi başardı. Fanatik'in haberine göre İsmail Kartal, her geçen hafta arkadaşlarıyla uyumunu daha da artıran Dusan Tadic'in skor katkısının da bu doğrultuda yükseleceğine inanıyor.