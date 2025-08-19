Fenerbahçe'de transfer fırtınası! Kulüple anlaşma tamam

Yeni sezona Göztepe beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

Salzburg'dan sağ kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getiren sarı lacivertliler 6 numara transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi için West Ham United ile anlaşmaya vardı. Oyuncuya da teklif yapıldığını belirten Sabuncuoğlu, oyuncu cephesinden cevap beklendiğini söyledi.

???? Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi için West Ham United ile anlaşmaya vardı. Oyuncuya teklif yapıldı cevap bekleniyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 19, 2025

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu da kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonun olacağını belirtti. Oyuncu da şartları kabul ederse transfer kısa sürede tamamlanacak ve uçuş planlaması yapılacak.