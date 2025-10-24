Fenerbahçe Kulübü, voleybol şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş’un getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, “Fenerbahçe Spor Kulübü voleybol şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.
Soner Erdoğmuş, 2010–2016 yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonu’nda plaj voleybolu koordinatörü ve milli takımlar sorumlusu olarak görev yaptı.
Voleybolun farklı branşlarında uzun yıllar yöneticilik yapan Erdoğmuş, yeni görevinde Fenerbahçe’nin hem kadın hem erkek voleybol takımlarının idari yapılanmasından sorumlu olacak.