Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Mario Branco iki yıldıza ayrılık kararını bildirdi

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk umutları neredeyse biten Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için kadro planlaması süratle başladı. Birçok transfer yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gidecek isimler de netleşmeye başladı.

MARIO BRANCO EDIN DZEKO VE DUSAN TADIC İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de tecrübeli isimler Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le yolların ayrılacağı kaydedildi. Sözleşmeleri yıl sonunda bitecek iki oyuncuyla da sportif direktör Mario Branco'nun bir görüşme yaptığı belirtildi. Yapılan zirvede Branco'nun iki yıldıza "Gelecek yıl takım planında siz yoksunuz" dediği iddia edildi.



MAAŞ YÜKÜ AZALACAK

Ayrılık kararının alınmasının ardından Dzeko ve Tadic'in maaşlarından büyük bir tasarruf edilecek. Sarı-lacivertliler, iki oyuncunun toplamda 8.4 milyon euro olan maaş yükünden kurtulacak ve yeni yıldız transferler için maaş bütçesi açacak.