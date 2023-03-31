Ali Koç Beşiktaş derbisi kararını verdi

Fenerbahçe'de yönetim, Beşiktaş derbisinde alınacak galibiyete inanıyor.

Başkan Ali Koç'un, bugüne kadar derbilerde özel prim uygulamasına çok fazla gitmese de Beşiktaş maçı için bu kuralı bozacağı öğrenildi.

Başkan Koç, galibiyet halinde kesenin ağzını açacak.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe bu maçı kazanarak hem bu sezon derbilerde yaşadığı şanssızlığı kırmak isteyecek hem de zirve yolunda Galatasaray ile baş başa kalmak isteyecek.