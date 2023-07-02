Fenerbahçe'de Zajc gelişmesi. İsmail Kartal kararını verdi

An itibariyle kulüpsüz olan ve geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren Miha Zajc için İsmail Kartal kararını verdi.

Fenerbahçe'de Zajc gelişmesi. İsmail Kartal kararını verdi

2018-2019 sezonunda takıma katılan ve bugüne kadar gösterdiği istikrarlı performans ile herkes tarafından alkışlanan Miha Zajc için Fenerbahçe kararını verdi.

"FENERBAHÇE SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR"
Geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa konuşan Sloven oyuncunun temsilcisi, "Fenerbahçe sözleşme uzatmak istiyor ve görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu görüşmeler yurt dışında yüz yüze de oldu. Zajc'ın çok fazla para istediğine dair söylemler bütünüyle yalan. Halledilmesi gerek konular var" açıklamasını yapmıştı.

Ayrıca İsmail Kartal da Sloven yıldızı Crespo ile beraber takımda görmek istediği öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe ile 34 maça çıkan Zajc, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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