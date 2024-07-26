Fenerbahçe'deki 2 ayrılığı Ömer Korkmaz duyurdu

Fenerbahçe forması giyen iki oyuncu, Konyaspor'a katıldı.

Ömer Korkmaz, "Umut Nayir ve Melih Bostan'ı kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih'in vize sorunu var, gerekli başvuruları yaptık. Aksilik olmazsa o da kampa katılacak." dedi.

Korkmaz ayrıca, "Umut ile 2 yıllık, Melih ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Bonservis bedeliyle ilgili resmi açıklamamız olacak. Ancak Umut için telaffuz edilen rakamların çok altında bir ücretle iki transferi bitirdik. Melih için de Fenerbahçe'nin öncelikli satın alma opsiyonu var." ifadelerini kullandı.