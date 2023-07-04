Fenerbahçe'den 7 transfer

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncuyu transfer etti.

Fenerbahçe'den 7 transfer

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Drazen Luburic, Dick Kooy, Mahdi Jelveh Ghaziani, Yiğit Gülmezoğlu, Caner Dengin, Murat Yenipazar ve Ali Deniz Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Son olarak Lokomotiv Novosibirsk forması giyen Sırp smaçör Luburic ve Skra Belchatow'da oynayan Hollanda asıllı İtalyan smaçör Kooy, bir dönem Halkbank'ta da görev yapmıştı.

Geçen sezon, İranlı orta oyuncu Ghaziani, Nian Electronic'te, smaçör Yiğit Gülmezoğlu Halkbank'ta, pasör Murat Yenipazar Barkom-Kazany Lwow'da, smaçör Ali Deniz Yılmaz Al-Ittihad'da, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında da sarı-lacivertli formayı giyen libero Caner Dengin ise Arkas Spor'da oynamıştı. (AA)

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