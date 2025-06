Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dominik Livakovic'ten resmi açıklama

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Sportske'ye verdiği röportajda geleceğiyle ilgili de konuştu. Yıldız oyuncu, odağını Fenerbahçe'ye verdiğini ve şu ana kadar herhangi bir teklif almadığını dile getirdi.,

İşte Dominik Livakovic'in açıklamaları;

"Hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü üst üste dördüncü sezon ikinci olduk. Fenerbahçe büyük bir kulüp, 30 milyondan fazla taraftarı var, her seviyeden daha fazla hayranlık var ve 2014'ten beri şampiyon olamama gerçeğini kabul etmek zor. Kariyeri ne kadar özel olduğunu anlatan üst düzey bir teknik direktör olan Jose Mourinho hakkında çok şey okudum. Kendisiyle tanıştığımda ve onunla çalışmaya başladığımda, bazı şeylerin eski oyuncularının onun hakkında söyledikleriyle aynı olduğunu hemen fark ettim.

Mourinho oyuncularla çok kaliteli bir ilişki kuruyor, maksimumunuzu verebilmeniz için her şeyini veriyor, bu yüzden bunun olmasını bekliyor. Her ayrıntıya dikkat ediyor. Kampa ilk gelen, en son ayrılan o oluyor. Sakatlandığımda beni destekledi ve cesaretlendirdi. Çatışmalar? Daha çok medyaya, bazı rakiplere veya diğer yapılara yönelik. Kulüpte ve takımda her şey aynı seviyede.

Fenerbahçe için her sezon şampiyonluk bir önceliktir. Kendi adıma söyleyebileceğim tek şey, bir sonraki hazırlıkların başından itibaren görevimi en iyi şekilde yerine getirmek ve Fenerbahçe'nin yeni sezona en iyi şekilde başlamasını sağlamak için üzerime düşeni yapacağım.

Şu anda tek kesinlik 2028'e kadar sürecek bir sözleşmem olması ve Fenerbahçe'deki kariyerime devam etmeye odaklanmış olmam. Bir şey olursa, somut bir teklif gibi, kulüp bana söyler. Her şeye onlar karar verir ve sonra muhtemelen tartışılır. Ama bunlar sadece teoriler ve ben bunların yükü altında değilim.