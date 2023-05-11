Fenerbahçe'den ayrıldı Avrupa'ya gidiyor

Fenerbahçe Alagöz Holding'in takım kaptanı Olcay Çakır Turgut'un ayrıldığı ve kariyerine Avrupa'da devam edeceği açıklandı.

Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Her şey için teşekkürler Olcay Çakır Turgut.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı çubuklumuzla altyapıdan A takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir.

2022-23 sezonunu EuroLeague ve lig şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz.”