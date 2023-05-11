Fenerbahçe'den ayrıldı Avrupa'ya gidiyor

Fenerbahçe Alagöz Holding, kaptan Olcay Çakır Turgut'un ayrılığını açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrıldı Avrupa'ya gidiyor

Fenerbahçe Alagöz Holding'in takım kaptanı Olcay Çakır Turgut'un ayrıldığı ve kariyerine Avrupa'da devam edeceği açıklandı.

Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Her şey için teşekkürler Olcay Çakır Turgut.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı çubuklumuzla altyapıdan A takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir.

2022-23 sezonunu EuroLeague ve lig şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

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