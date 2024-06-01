Fenerbahçe'den ayrıldı Gençlerbirliği'ne imzayı attı

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü açıklandı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapan Recep Karatepe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Recep Karatepe'nin Ankara doğumlu olduğunu, teknik direktörlüğe başkentte başladığını ve kırmızı siyahlı kulüpte de görev aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Tercihimizi maddi koşulları düşünerek yapmadık. Yeni anlayışa sahip bir yönetimimiz var ve bu yeniliği teknik direktör seçimimizin iyi yansıttığını düşünüyorum. Hocamız genç, teknolojiye hakim, kulübü biliyor ve başarıya mecbur. Ekibini kaliteli isimlerden kuracak. Değişimi kulübümüzde defalarca çalışmış isimlerle yapamayız. Hocamızın başarılı olacağına inancımız tam."