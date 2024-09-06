Fenerbahçe'den ayrılıp 1. Lig'e imza attı

Karagümrük, Fenerbahçe'den bir transfer daha yaptı.

1. Lig ekibi, 2005 doğumlu kaleci Furkan Onur Akyüz'ü kiralık olarak transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Kulübü'nden genç kaleci Furkan Onur Akyüz’ü kiralık olarak kadromuza dahil ettik. 21 Eylül 2005 doğumlu olan ve Fenerbahçe altyapısında yetişen Furkan, 1.93 metre boyuyla dikkat çekiyor.

Kariyerine TSE Arabayatağı Spor’da başlayan Furkan, 2020 yılında Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve burada başarılı performansıyla öne çıkmıştır.

Geçtiğimiz sezon U19 Süper Ligi'nin yanı sıra Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda da görev alan genç kalecinin, kulübümüze önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Hoş geldin Furkan Akyüz...'' ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN 6. TRANSFER

Karagümrük, Fenerbahçe'den 6. transferini gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlılar, daha önce Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir, Yiğit Fidan ve Marius Tresor Doh ve Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti.