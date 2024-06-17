Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz yeni takımına imza attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz yeni takımına imza attı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı yıldız oyuncunun yeni takımı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden ayrılığını sabah saatlerinde duyurmuştu. Basketbolcu Nick Calathes ile yolların ayrıldığı belirtilmişti.

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nick Calathes’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü."

Bu açıklamadan saatler sonra Calathes'in yeni takımı açıklandı.

Fransa'nın Monaco Kulübü Calathes'i transfer ettiğini duyurdu. Açıklama şöyle:

"AS Monaco, önümüzdeki iki sezon için Nick Calathes'le anlaşmaya vardığını duyurmaktan mutluluk duyuyor."

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