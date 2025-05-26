Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi! İşte kutlamanın yapılacağı tarih...

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi! İşte kutlamanın yapılacağı tarih...

Fenerbahçe Kulübü, EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan erkek basketbol takımı için bir kutlama düzenleneceğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, taraftarlarını kutlamaya davet etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kulübü, EuroLeague şampiyonluğu sonrası kutlama programına ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, kutlamanın yarın gerçekleştirileceğini belirtti.

e-001.jpg

İşte kulüp tarafından yapılan açıklamanın tamamı;

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ YİNE FENERBAHÇE!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu! Avrupa Şampiyonu takımımız, bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor.

Büyük kutlama ise Salı günü! Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı’dan Göztepe Parkı’na doğru ilerleyecek.

Göztepe Parkı’na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı’na bekliyoruz! Bu gurur hepimizin. Bu zafer Fenerbahçe'nin!"

Son Haberler
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
Kulüp başkanı kazada yaralandı!
Kulüp başkanı kazada yaralandı!
Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten petrol sahası keşfi
Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten petrol sahası keşfi
Hastane bahçesinde feci olay! Fren yerine gaza bastı: Ölü ve yaralı var
Hastane bahçesinde feci olay! Fren yerine gaza bastı: Ölü ve yaralı var
Vücudunda binin üzerinde şarapnel parçası var! Vatana hizmete hâlâ devam ediyor
Vücudunda binin üzerinde şarapnel parçası var! Vatana hizmete hâlâ devam ediyor